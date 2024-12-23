Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren de Balıkesir'in doğusu ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.