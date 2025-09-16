Meteoroloji gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Perşembe gününden itibaren etkili olacak yeni yağışlı sistemle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde azalacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek"

Yurdun büyük bölümünde yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, "Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembe gününden itibaren Türkiye’nin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirtti. Tekin, özellikle Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Yağışların Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde etkili olacağı bildirildi. Ayrıca perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.

Yağışlı sistem hafta sonu etkisini azaltacak

Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını aktaran Tekin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede (6-12 derece) düşeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktardı.

Başkentte yarın 29 derece olacak hava sıcaklığının perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar düşeceğini bildiren Tekin, İzmir'de üç gün boyunca hava sıcaklığının 29-31 derece arasında seyredeceğini ifade etti.

İstanbul'da ise çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece itibarıyla Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların olacağını dile getiren Tekin, perşembe ve cuma günü mega kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.