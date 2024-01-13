Meteoroloji hava sıcaklıklarının artışı için tarih verdi

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Önümüzdeki hafta ise hava sıcaklıklarının 3-4 gün boyunca 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 günlük hava durumu tahmin raporuna göre, genellikle mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta boyunca buzlanma ve don dolayı görülecek.