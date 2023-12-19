Meteoroloji il il açıkladı, yağışlara ara ne zaman bitiyor? Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, perşembe günü yağışlar görülebilecek. İstanbul dahil olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt ve Erzurum'a ise yağmur ile kar yağışı bekleniyor. Cuma gününden itibaren yurt geneli sağanak ve kar yağışının etkisi altına girecek.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'nin yeni güncellemesine göre, hafta sonunda İstanbul'da kar yağışı gözükmüyor.