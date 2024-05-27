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Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kuvvetli sağanak yağışa dikkat

İç Anadolu Bölgesi için yarın kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kuvvetli sağanak yağışa dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.