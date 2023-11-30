Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kırklareli açıklarında yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Meteoroloji'nin haftalık yayımladığı hava durumunda ise önümüzdeki 3 gün fırtına bekleniyor.
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Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve İstanbul kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor.