Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: Sağanak yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5-11 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre, İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış bekleniyor.

Meteoroloji, bugün için paylaştığı hava tahmininde ise "Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.