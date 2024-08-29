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Meteoroloji İstanbul'u işaret etti: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji İstanbul'u işaret etti: Kuvvetli yağış geliyor!
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İstanbul ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

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