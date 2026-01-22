Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri duyurdu: 6 ile kuvvetli kar geliyor!

Ocak ayının son günlerine yaklaşılırken, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sert hava koşulları pek çok kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskleri de dikkat çekiyor. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar, yetkililerden gelecek yeni uyarı ve açıklamaları yakından takip ediyor.

İşte kar yağışının etkili olacağı iller

Son olarak Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olacağı iller de tek tek duyuruldu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da kuvvetli kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün 22 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçeleri, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların Diyarbakır’ın kuzeyinde Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. 23 Ocak Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.