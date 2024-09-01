Meteoroloji Kocaeli ve çevresi için uyardı!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Kocaeli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.