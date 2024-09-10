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Meteoroloji Marmara ve Ege'yi uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!

MGM, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de 7 şehir için 'sarı kod'la kuvvetli/çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağışın akşam başlayıp, çarşamba öğleden sonraya kadar süreceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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Meteoroloji Marmara ve Ege'yi uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir için sel uyarısı yaptı. 

Bugün 21.00 sıralarında başlaması beklenen sağanağın yarın (Çerşamba) saat 15.00'e kadar devam edeceği tahminini duyuran MGM'nin uyarısı şöyle:  

"Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı) ile Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa'nın batısı) kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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