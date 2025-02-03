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Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 4 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi’nde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
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Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Fırtına geliyor!
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Ege’de rüzgarın; Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege’de yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına seklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

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