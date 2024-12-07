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Meteorolojiden Antalya uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Antalya'nın doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

AA
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Meteorolojiden Antalya uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapıl​​​​​​​an tahmine göre, bugün Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın saat 21.00 ile gece 03.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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