Meteoroloji paylaştı: Bahar havası ne kadar sürecek, yağışlar ne zaman başlayacak?

Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla beraber hava sıcaklıkları artışını sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Şubat'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağışlar ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu da paylaştı. Hava sıcaklığının hafta sonunda biraz azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde cumartesi gününden itibaren yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 18°C

Az bulutlu

MERSİN 11°C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Az bulutlu

SİVAS 0°C, 13°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, 7°C

Az bulutlu

KARS -12°C, 8°C

Az bulutlu

MALATYA -1°C, 17°C

Az bulutlu

VAN -9°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu ve açık