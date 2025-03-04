Meteoroloji saat verdi! Doğu Akdeniz için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji saat verdi

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında saat 19:00'dan itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Şiddetli fırtına bekleniyor

Fırtınanın şiddetinin ise 50 ila 75 kilometre hıza erişebileceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve kar geliyor

Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı

Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yurtta hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16