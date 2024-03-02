Meteoroloji saat verdi: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelindeki ılık hava, hafta sonu itibarıyla yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakıyor. Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.

Yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Ordu dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

KARS °C, 9°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı