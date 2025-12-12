Meteoroloji saat vererek uyardı: 5 ile kuvvetli yağış ve kar geliyor

Kış aylarının gelmesiyle bazı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hafta sonunda İstanbul'da hava

Meteoroloji'nin hafta sonu raporuna göre, İstanbul dahil yurdun kuzey bölgesindeki çok sayıda ilde yer yer sağanak yağış bekleniyor.