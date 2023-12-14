Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına, yağmur ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı, cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batıya doğru hissedilir derecede düşecek.

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve kar yağışı uyarısı

Son değerlendirmelere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu