Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına, yağmur ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının bekleniyor. Hafta sonu ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı görülebilir. İşte illere göre hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı, cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batıya doğru hissedilir derecede düşecek.
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yağmur ve kar yağışı uyarısı
Son değerlendirmelere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu