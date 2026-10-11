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Meteoroloji tarih verdi: 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, 13 ilde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Haber Merkezi
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Meteoroloji tarih verdi: 13 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Yurdun güneydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Dersim çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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