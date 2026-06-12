Meteoroloji tarih verdi: Bazı iller için gök gürültülü sağanak alarmı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Çanakkale ve Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın sabah saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.