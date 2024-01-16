Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 7 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları tekrar düşüşe geçecek. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar, kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. 20 Ocak Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Soğuk havayla birlikte 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü megakentte kar yağışı bekleniyor. Pazar ve pazartesi günü karla karışık yağmurun, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı tahminini paylaştı.

İstanbul'un kapısına hafta sonu kar yağışının dayanacağını söyleyen Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgârın yönü dönecek. Lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne orta Avrupa'dan soğuk gelecek. Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek. Ne zaman cumartesi günü akşamı ve pazar günü… İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. Isı adası etkisini soğuk hava kurtarabilirse İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Ama etrafına Trakya'ya Bursa, Balıkesir Ankara dâhil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin Batı'sına kar geliyor.

“Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor”

Sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da 5 derecenin altına düşerse kar yapar. Cumartesi günü öncesinde yağmur var. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Yağacak mı ona bakacağız. Bir ihtimali var. Batı bölgelerimiz dâhil üzere İç Anadolu bölgemizde kar yapma riski var."