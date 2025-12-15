Meteoroloji uyardı: Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde tipi etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Marmara, İç Anadolu’nun doğu kesimleri ile Karadeniz genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yer yer tipi beklenirken, buzlanma ve don riskine karşı yurttaşların tedbirli olması istendi.

Yağışların Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Dersim, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinde sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı öngörülüyor.

Batı Karadeniz’de tipi, İç ve Doğu Anadolu’da yoğun sis, Akdeniz’de kuvvetli rüzgar

Batı Karadeniz'in yükseklerinde ise kuvvetli rüzgarla birlikte tipi bekleniyor. Bu sebeple yurttaşların buzlanma ve dona karşı dikkatli olmaları gerekiyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun pus ve sisin hakim olması; Akdeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor.