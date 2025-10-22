  1. Ekonomim
  Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzeybatı bölgeleri için yoğun ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Ani sel, su baskınına dikkat

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurttaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gündem
