Meteoroloji uyardı: Bazı illere kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzeybatı bölgeleri için yoğun ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Ani sel, su baskınına dikkat
Yurttaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
