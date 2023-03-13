Meteoroloji uyardı: Deprem bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

Meteoroloji, 13-17 Mart hava tahmin raporlarını açıkladı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 6-10 derece düşecek. 18 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Başta deprem bölgesi olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Deprem bölgesindeki bazı illerde çok kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlar deprem bölgesinde bulunan bazı illerde hayatı zorlaştıracak.

Yağışların Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40- 80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunmaktadır.





Sıcaklıklarda sert düşüş!

Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) düşecek. Mart etkisini göstermeye başlayacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6



- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı 10



- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16



- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 16



- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve doğusunda yer yer aşırı olması bekleniyor.) 17



- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 9



- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 14



- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8



- Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.) 15





18 il için turuncu uyarı

Meteoroloji Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Isparta, Mersin, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Osmaniye için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

Sarı kod, potansiyel tehlikelere karşı meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması konusunda uyarıdır.

Turuncu kod, tehlekeli hava durumu anlamına gelir, Muhtemel hasar ve kayıpların oluşması durumudur. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusu(Kocaeli,Sakarya,Yalova çevreleri)öğle saatlerine kadar aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.