  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nin güneyi için fırtına alarmı
Takip Et

Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nin güneyi için fırtına alarmı

Güney Ege'de yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın 00.00-12.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nin güneyi için fırtına alarmı
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Güney Ege'de gece yarısından itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde ise kuzey ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Fırtınanın yarın 00.00-12.00 saatleri arasında etkili olması, öğleden sonra ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Nafaka düzenlemesi Meclis'e sunulacak: Takvim belli olduNafaka düzenlemesi Meclis'e sunulacak: Takvim belli olduGündem

 

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Buluşması etkinliği 29 Kasım-1 Aralık günlerinde yapılacakBirleşik Arap Emirlikleri Kültür Buluşması etkinliği 29 Kasım-1 Aralık günlerinde yapılacakGündem

 

Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Şam’a saldırılarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Şam’a saldırılarına sert tepki
Muhittin Böcek: Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum
Muhittin Böcek: Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum
Valilik duyurdu: Ankara'da aranan 994 kişi yakalandı
Valilik duyurdu: Ankara'da aranan 994 kişi yakalandı
Barış Boyun’un 4 adamını öldürten ‘Cudi Şahin’ lakaplı Hasan Şahin yakalandı
Barış Boyun’un 4 adamını öldürten ‘Cudi Şahin’ lakaplı Hasan Şahin yakalandı
İstanbul Havalimanı’ndan Bulgaristan’a otobüs seferleri başlıyor
İstanbul Havalimanı’ndan Bulgaristan’a otobüs seferleri başlıyor
Fatih Altaylı, YouTube'a geri dönüyor: Süreci zorlaştırmamak için geri çekilmiştim, faydası olmadı
Fatih Altaylı, YouTube'a geri dönüyor