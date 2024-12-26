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Meteoroloji uyardı! Güney Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu konuda vatandaşları uyararak olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı! Güney Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Ulaşımda aksaklıklar olabilir

Fırtınanın Cumartesi günü (28.12.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksaklıkların yaşanma olasılığı bulunuyor" denildi.

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