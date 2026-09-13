Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor! İşte il il hava durumu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hafta sonunun son gününde plan yapan milyonlarca vatandaş, 13 Eylül Pazar günü yurt genelinde havanın nasıl olacağını merak ediyor. “Bugün yağmur yağacak mı?”, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?” soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in batısı ile Van’ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey kesimlerde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sıcaklıklar kaç dereceye ulaşacak?

İşte 13 Eylül 2026 Pazar günü il il Meteoroloji hava durumu tahminleri

Yağış bazı bölgelerde etkili olacak

Pazar günü Marmara’nın kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında da özellikle gece saatlerinde yağış geçişleri görülebilecek. Van’ın doğu çevrelerinde ise öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bunun dışında Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İç Anadolu’da ise günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu hava görülebilecek.

Üç büyük şehirde hava nasıl olacak?

İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da günün parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Kentte en yüksek sıcaklık 26°C olacak.

Ankara Hava Durumu: Başkentte sabah saatlerinde az bulutlu hava hakim olacak. Gün içinde bulutluluk artacak. Ankara’da sıcaklığın 33°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

İzmir Hava Durumu: İzmir’de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte sıcaklık 33°C civarında seyredecek.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 30°C

Çanakkale: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 29°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

Ege Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 37°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 33°C

Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Uşak: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz’de az bulutlu ve açık hava beklenirken, bölgenin doğusunda yer yer parçalı bulutlu gökyüzü görülecek.

Antalya: Az bulutlu ve açık, 32°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Burdur: Az bulutlu ve açık, 36°C

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

İç Anadolu Bölgesi

Bölgede az bulutlu hava zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 33°C

Eskişehir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 32°C

Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 34°C

Nevşehir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 31°C

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz’in batısında gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bolu: Parçalı, zamanla çok bulutlu; gece yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Düzce: Parçalı, zamanla çok bulutlu; gece yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Sinop: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Bölgenin parçalı ve az bulutlu, doğusunun ise yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Van’ın doğu çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

Kars: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 34°C

Van: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 36°C

Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 35°C

Mardin: Az bulutlu ve açık, 34°C

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 37°C