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Meteoroloji uyardı: Marmara'da yarın fırtına etkili olacak

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına ile ilgili uyarı yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji uyardı: Marmara'da yarın fırtına etkili olacak
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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