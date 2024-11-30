Meteoroloji uyardı: Marmara'da yarın fırtına etkili olacak
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına ile ilgili uyarı yaptı.
AA
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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