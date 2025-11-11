  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji uyardı: Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyıları için sağanak yağış
Takip Et

Meteoroloji uyardı: Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyıları için sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde etkili olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji uyardı: Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyıları için sağanak yağış
Takip Et

AMarmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halen Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İşte MSB'ye ait kargo uçağının düşme anı! (Video)İşte MSB'ye ait kargo uçağının düşme anı! (Video)Gündem

 

İşte İBB iddianamesinin tamamı!İşte İBB iddianamesinin tamamı!Gündem

 

Gündem
CHP’den çok sert kapatma tepkisi: 102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı
CHP’den çok sert kapatma tepkisi: 102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı
İBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi
SGK’dan Kulp’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin açıklama
SGK’dan Kulp’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!
İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi iş bilmezlerin insafına terk etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi iş bilmezlerin insafına terk etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama