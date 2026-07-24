Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, sağanak etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri

Marmara'nın Balıkesir dışındaki illeri, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normalleri civarında seyredeceğini, cumartesi gününden itibaren ise kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğusu ile zamanla doğusunda ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Marmara ile ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle Marmara ve Ege kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bursa: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çanakkale: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Kıyılarda kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

Afyonkarahisar: 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Denizli: 34°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.

İzmir: 33°C – Parçalı bulutlu.

Muğla: 32°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Akdeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Adana: 34°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 34°C – Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Burdur: 33°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: 32°C – Gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara: 30°C – Akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir: 27°C – Akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya: 31°C – Akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Nevşehir: 30°C – Akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 25°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Düzce: 26°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kastamonu: 29°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Zonguldak: 24°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Amasya: 33°C – Akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Rize: 28°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun: 29°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon: 28°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu hava ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum: 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Kars: 27°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Malatya: 36°C – Parçalı ve az bulutlu.

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Diyarbakır: 29°C – Az bulutlu ve açık.

Mardin: 37°C – Az bulutlu ve açık.

Siirt: 39°C – Az bulutlu ve açık.

Urfa: 41°C – Az bulutlu ve açık.