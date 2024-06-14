Meteoroloji uyardı: Trakya'ya gök gürültülü sağanak geliyor

Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor. Uzmanların bayramda bekledikleri yağış Trakya'ya geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji, sağanak uyarıda bulundu: Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.