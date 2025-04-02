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Meteoroloji uyardı: Yurdun bazı bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu. Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara dikkat çekilirken, birçok kentte yerel kuvvetli yağışlar ve kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı: Yurdun bazı bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurdun kuzey kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman çevreleri ile Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Rüzgarın ise İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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