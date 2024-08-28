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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Bahçelievler'e dolu yağdı

İstanbul Bahçelievler’de sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul Bahçelievler'e dolu yağdı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ani sel ve su baskını uyarısı yaptığı sağanak İstanbul'a geldi. Yağışın bugün 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Evlerin balkonları dolu ile doldu

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bahçelievler’de yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu. Caddeler sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

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