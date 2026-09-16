Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da hava soğudu, beklenen yağış başladı
İstanbul’da havaların soğumasıyla sabah saatlerinde yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde yağış etkili oldu.
Sıcaklıkların düşmesiyle sonbahar kendisini hissettirmeye başladı.
Kimi ince kıyafetlerle devam ederken kimi de montlarını giydi.
Taksim Meydanı’nda yağmura yakalananlar mont ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.