Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da kar yağışı başladı (Video)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Şişli’de hafif şekilde yağan kar yağışının gün içerisinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.