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Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sonbahar yüzünü gösterdi, beklenen yağış başladı

Meteoroloji yetkilerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi
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Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sonbahar yüzünü gösterdi, beklenen yağış başladı
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Megakent İstanbul'da sonbahar yüzünü gösterirken, yetkililer kent için yağmur uyarısı yaptı.

Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Kentin Avrupa Yakası'nda yer yer görülen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sonbahar yüzünü gösterdi, beklenen yağış başladı - Resim : 1

Kimisi duraklara bazıları da apartman altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyerek yağmurun keyfini yaşadı. Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.