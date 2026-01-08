Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'u fırtına vurdu: Dev dalgalar oluştu (Video)

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde fırtına etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Fırtına Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta da dev dalgalara neden oldu. Dalgalar yer yer sahil bandını kapladı.

Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmedi. Bazıları ise fotoğraf çekmeye çalışırken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslandı.