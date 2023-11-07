Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen havaların soğuyacağı tarihi açıkladı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, sıcak hava dalgası perşembe (16 Kasım) günü itibarıyla son buluyor.

Batıdan soğuk hava dalgası geliyor ve İstanbul ile kuzey kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar; cuma günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürecek. Cumartesi ve pazar günü İstanbul ve Ege'de tekrar kuvvetli yağış hakim olacak.

Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, kar yağışı için tarih verdi. Şen açıklamasında, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe, pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası, 15 Kasım gibi Anadolu'da kar yağışı görülecek" dedi.