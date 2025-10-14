Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kar yağışı şehir merkezlerine ilerliyor

  1. Ekonomim
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında devam edeceğini, Marmara ve Karadeniz’de yağışların etkili olacağını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde beklenen hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

İç ve güney bölgelerde çoğunlukla hava parçalı ve az bulutlu olacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da bu hafta yağış beklenmediğini belirten Çelik, havanın parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak geçişlerinin görüleceğini vurgulayan Çelik, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi. Çelik, İzmir'de önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu olacağını ve sıcaklığın 25 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

