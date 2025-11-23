Meteoroloji Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar düşecek, İstanbul'a yağış geliyor
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da sıcaklık yarın 16 dereceye kadar düşeceğini aktardı. Öztel, yarın orta kuvvette yağmurun görüleceğini söyledi.
İstanbul’da hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak ve yarın kent genelinde yağış bekleniyor.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in değerlendirmesine göre, bugün 24-26°C arasında seyreden sıcaklıklar yarın 16°C’ye kadar gerileyecek. Akşam saatlerinde ise özellikle kentin güney ilçelerinde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.
"Hava sıcaklıkları ise yarın 16-17°C’lere kadar düşecek"
Yarın sabah-öğle arası ise İstanbul’da Boğaziçi çevresi dahil olmak üzere daha geniş alanlarda orta kuvvette bir yağmurun görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yarın 16-17°C’lere kadar düşecek.
Ankara’da 20°C üstünde seyreden gündüz sıcaklıkları da yarından itibaren 13-14°C’lere gerileyecek. Başkentte soğukça ama güneşli bir hafta olacak, sadece pazartesi sabah-öğle aralığında şehirde zayıf yağmur görülebilir. İzmir’de bugün yer yer yağmur bekleniyor fakat miktarlar az ve şehrin büyük kısmında hava yine kuru.