Meteoroloji Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar düşecek, İstanbul'a yağış geliyor

İstanbul’da hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak ve yarın kent genelinde yağış bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in değerlendirmesine göre, bugün 24-26°C arasında seyreden sıcaklıklar yarın 16°C’ye kadar gerileyecek. Akşam saatlerinde ise özellikle kentin güney ilçelerinde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

"Hava sıcaklıkları ise yarın 16-17°C’lere kadar düşecek"

Yarın sabah-öğle arası ise İstanbul’da Boğaziçi çevresi dahil olmak üzere daha geniş alanlarda orta kuvvette bir yağmurun görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yarın 16-17°C’lere kadar düşecek.

Ankara’da 20°C üstünde seyreden gündüz sıcaklıkları da yarından itibaren 13-14°C’lere gerileyecek. Başkentte soğukça ama güneşli bir hafta olacak, sadece pazartesi sabah-öğle aralığında şehirde zayıf yağmur görülebilir. İzmir’de bugün yer yer yağmur bekleniyor fakat miktarlar az ve şehrin büyük kısmında hava yine kuru.