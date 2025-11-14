  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji uzmanından hafta sonu için kuvvetli ağanak ve kar uyarısı
Takip Et

Meteoroloji uzmanından hafta sonu için kuvvetli ağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğu bölümü, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdenizde yer yer kuvvetlenen sağanak yağışların görüleceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji uzmanından hafta sonu için kuvvetli ağanak ve kar uyarısı
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, hafta sonuna yönelik hava durumu beklentilerini paylaştı.

Budak’ın değerlendirmesine göre, hafta sonu yağışlar özellikle iç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğu bölümü, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdenizde yer yer kuvvetlenen sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerinde yer yer kar görülecek

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.

Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

3 büyükşehirde hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.

Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Karşıyaka Belediye Başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı: Kimseyi tehlikeye atma lüksüm yokKarşıyaka Belediye Başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı: Kimseyi tehlikeye atma lüksüm yokGündem

 

Nöbetçi noter dönemine hoş geldiniz Nöbetçi noter dönemine hoş geldiniz 

 

Gündem
Karşıyaka Belediye Başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı: Kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok
Karşıyaka Belediye Başkanı gözyaşları içinde tehdit edildiğini açıkladı
Muazzez Abacı’nın yakınlarından “50 milyar lira servet” iddiasına yalanlama: Söz konusu değil
Muazzez Abacı’nın yakınlarından “50 milyar lira servet” iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme karşı hakkı savunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme karşı hakkı savunacağız
RTÜK’ün ilk kadın başkan vekili Deniz Güçer oldu
RTÜK’ün ilk kadın başkan vekili Deniz Güçer oldu
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu iki aydır kanserle mücadele ettiğini duyurdu
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu iki aydır kanserle mücadele ettiğini duyurdu
Gıda zehirlenmesi şüphesinin perde arkası: Satıcıların hepsinin suç kaydığı olduğu ortaya çıktı
Gıda zehirlenmesi şüphesi: Satıcıların hepsinin suç kaydığı olduğu ortaya çıktı