Meteoroloji ve AFAD 31 il için alarm verdi: Kuvvetli kar yağışı geliyor

Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 31 ilde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından AFAD da alarm verdi.

Hangi illerde kar yağacak?

25 Ocak perşembe günü, akşam saatlerinden sonra; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

26 Ocak Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren; Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı; Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

26 Ocak Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren; Hakkari çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar; Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olacak.

AFAD'dan uyarı

AFAD uyarısında, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.