Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için yeni uyarı: Saat verildi, kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin ardından AFAD’dan da uyarı yapıldı. Batı kesimlerde kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli; Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.