  3. Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji’nin son hava tahminlerine göre, kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı ilan edildi.

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

11 il için sarı kodlu uyarı verildi

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olun uyarı yapılırken 11 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova.

