Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre kuzeydoğu kesimlerde Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Erzincan'ın doğu, Kars'ın kuzey ve Artvin'in iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Çorum'un kuzey, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağış beklenen Artvin, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Samsun, Sinop, Bayburt ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.