Meteoroloji'den 13 il için 'Kuvvetli yağmur ve kar' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı analizlere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümü yoğun bulutlar altında olacak. Marmara'nın kuzeybatı bölgesi dışında, ülkenin her yerinde yağış bekleniyor.

Sahil şeridi ve güneydoğu bölgelerinde yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar; diğer bölgelerde ise yağmur, kısmen karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Yağışların; Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in sahil şeridi, Doğu Anadolu'nun batı bölgesi ve Adıyaman çevresinde şiddetli olması tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeyi, iç kesimleri ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis oluşması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde çığ riski bulunuyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiği ve yağmur ile kar beklenen 13 il:

Adıyaman

Kuvvetli yağmur bekleniyor.

Aksaray

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Batman

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bingöl

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Diyarbakır

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Elazığ

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Erzincan

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

K.Maraş

Kuvvetli yağmur bekleniyor.

Konya

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Malatya

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Osmaniye

Kuvvetli yağmur bekleniyor.

Sivas

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Tunceli

Kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.