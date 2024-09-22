Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 kent için 'sarı kod'lu sağanak uyarısı yaptı.

MGM'nin yayınladığı uyarılar şöyle:

- Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (25-70 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 22.09.2024 22.00-23.09.2024 18.00

- Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 22.09.2024 14.00-22.09.2024 23.00

- Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 22.09.2024 20.00-22.09.2024 23.00