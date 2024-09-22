Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 il için kuvvetli sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaparak sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 kent için 'sarı kod'lu sağanak uyarısı yaptı.
MGM'nin yayınladığı uyarılar şöyle:
- Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (25-70 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı: 22.09.2024 22.00-23.09.2024 18.00
- Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı: 22.09.2024 14.00-22.09.2024 23.00
- Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı: 22.09.2024 20.00-22.09.2024 23.00