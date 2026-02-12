Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli yağış alarmı: Tarih verildi

Meteoroloji, Doğu ve Batı Akdeniz ile Ege Bölgesi’nin batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya çevresi, Burdur ve Isparta’nın güney kesimleri, Konya’nın güney ve batısı ile Karaman’ın batısında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca 1700 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı

Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Denizli'de kuvvetli, İzmir'in iç ve güney kesimleri ile Aydın'da yer yer çok kuvvetli, Muğla'da da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde aralıklarla kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer yer şiddetli, öğleden sonra Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Gaziantep'in batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.