Meteorolojiden 20 il için sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar hangi bölgede yoğunaşacak?



Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı ise, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esecek.



Bazı illerde beklenen sıcaklıklar



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Samsun: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Trabzon: Parçalı çok bulutlu 18



Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32