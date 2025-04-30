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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas ve Tokat'ta yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusunda, öğleden sonra ise Sivas ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

Vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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